Afbryder koncert: 'Demokratiet er truet'

Den verdenskendte britiske musiker Sting afbrød sin koncert i Polen for at advare sit publikum om, at demokratiet er under angreb verden over

Da britiske Sting spillede koncert i Warszawa, handlede det for en stund om alt andet end musik.

Han afbrød nemlig koncerten for at fortælle sit publikum, at han mener, at demokratiet er truet verden over.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt ABC News, som var til stede ved koncerten.

Under koncerten bad Sting den polske skuespiller Maciej Stuhr om at komme op på scenen, så han kunne oversætte hans advarsel om, at demokratiet er 'i stor fare for at blive tabt, hvis ikke vi forsvarer det'.

- Alternativet til demokrati er et fængsel, et fængsel for sindet. Alternativet til demokrati er vold, undertrykkelse, fængsling og stilhed, sagde Sting, mens han angiveligt førte en finger langs halsen for at signalere en henrettelse.

Det er især opsigtsvækkende, fordi 70-årige Sting kommer med sin advarsel i et land, der grænser direkte op til Ukraine.

- Krigen i Ukraine er en absurditet, der er baseret på en løgn. Hvis vi sluger den løgn, vil løgnen æde os op, sagde han.

Rusland invaderede Ukraine i februar, og siden har der været krig i landet. Mange er flygtet, og Polen er et af de lande, der har modtaget en stor andel ukrainske flygtninge.