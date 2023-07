Afbryder koncert og raser mod fans: - Det pisser mig af

På den aarhusianske festival Northside er det velkendt, at publikum hellere vil høre på hinandens sludren, end de gider lytte til de koncerter, de ellers er til.

Men den slags uopmærksomhed vil den amerikanske country-stjerne Miranda Lambert ikke finde sig i.

I weekenden optrådte hun med sit faste show i Las Vegas, og her blev hun nødt til at afbryde koncerten for at give seks fans en opsang fra scenen.

- Jeg stopper lige her, indleder Miranda Lambert i en video af hændelsen, der nu får opmærksomhed på de sociale medier.

- De her piger er meget optagede af at få deres selfies og lytter ikke til sangen. Det pisser mig altså lidt af, siger Lambert og peger ned på, hvad der formodes at være nogle fans i den forreste del af publikum.

Sangeren gestikulerer, at de skal lægge deres telefoner ned, og siger videre:

- Jeg bryder mig overhovedet ikke om det. Vi er her for at høre country-musik i aften. Jeg synger fandeme country-musik!

Til NBC News har en af de kvindelige koncertgængere nu udtalt, at hun følte sig udskammet af sangerens opsang.

Jeg følte, jeg var tilbage i folkeskolen, og en lærer skældte mig ud for at gøre noget forkert og bede mig sætte mig på min plads, indleder hun og fortsætter:

- Jeg føler, hun havde besluttet sig for at få os til at se unge, umodne og selvoptagede ud. Men vi var voksne kvinder mellem 30 og 60, der bare prøvede at tage et billede.

39-årige Miranda Lambert er en af de største country-stjerner i USA, hvor hun gennem årene også har været at finde på årlige lister over de bedst tjenende kvindelige musikere.

