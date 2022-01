Afgjort efter seks års hård kamp: Så rig var Prince

Efter seks års hård kamp er det endelig afgjort, hvor meget Prince var god for, da han i 2016 døde pludseligt efter en overdosis.

Stjernen havde ikke nået at lave et testamente, og derfor skulle det først afgøres, hvem der skulle arve ham - og efterfølgende hvor meget de skulle have.

Nu er det dog langt om længe slået fast, at hitmagerens formue lød på 156,4 millioner dollar - hvilket svarer til 1,02 milliarder kroner i dagens kurs. Det skriver flere medier - heriblandt StarTribune.

Beløbet er blevet accepteret af både arvingerne, de amerikanske skattemyndigheder og Comerica Bank & Trust, der har været administrator for boet.

Vurderingen er markant højere end Comericas bud. De mente, at formuen havde en værdi af 537 millioner kroner, mens skattemyndighederne anslog værdien til at være 1,06 milliarder kroner. Og det var altså sidstnævnte, der var klart tættest på at få ret.

Dropper retssag

Comerica har tidligere sagsøgt de amerikanske skattemyndigheder og påstået, at deres beregninger har været fyldt med fejl. Sagen skulle have været for retten i marts i år, men efter forliget er den sag droppet.

Ifølge retsdokumenter har arvingerne besluttet sig for at indgå forliget og få afsluttet det seks år lange forløb.

Dermed kan fordelingen af formuen mellem arvingerne begynde allerede i februar, lyder det.

- Det har været seks lange år, siger advokat L. Londell McMillan, der repræsenterer tre af musikerens søskende.

Prince havde seks søskende, da han døde, men efterfølgende er to af dem også gået bort.

Ifølge mediet skal arven deles stor set lige mellem pladeselskabet Primary Wave - som har købt tre af arvingernes ret til at arve - og hitmagerens tre resterende søskende eller deres familier.