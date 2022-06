Afliver rygter: - Folk kender mig ikke

Mötley Crüe-forsanger Vince Neil er klar til at afvise en del rygter og én gang for alle give folk et indblik i hans liv.

Det sker i den nye dokumentarfilm 'Mötley Crüe's Vince Neil: My Story', der har premiere søndag. Forud for den har han talt med People.

- Det er i bund og grund bare min livshistorie. Der er mange dokumentarer derude, og der mange folk, der har dannet sig en mening om mig på baggrund af dem, uden de egentlig rigtig har hørt fra mig, siger 61-årige Neil og fortsætter:

- Nu kan jeg aflive alle de rygter. Folk tror, at de kender mig, men det gør de ikke, fortsætter han.

Vince Neil har levet et vildt liv, som dokumentaren giver folk et indblik i. Ifølge People åbner han op omkring sin barndom, hvor han tjente penge på at sælge sider fra en sex-manual, inden han blev far som 16-årige og droppede ud af high school, inden han startede et band.

Her mødte han samtidig Tommy Lee, og i starten af 80'erne stiftede de Mötley Crüe, som hurtigt blev en succes. Men det betød ikke, at Vince Neils liv blev lettere af den grund.

Bandet offentliggjorde i 2018, at de genopstod. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Taler ud om datterens død

I 1992 forlod han det succesfulde band for at satse på en solokarriere, men tre år senere blev han ramt af en enorm sorg. Her døde hans dengang fireårige datter, Skylar, af kræft i leveren.

- Der har været masser af kaos i mit liv, og der er sket mange dårlige ting - heriblandt min datters død. Jeg har aldrig rigtig talt om det, men nu taler jeg om det. Jeg gør det rigtige, så folk kan komme til at kende mig og forstå mig bedre, siger Vince Neil og fortæller om tiden efter dødsfaldet:

- Jeg var ved at slå mig ihjel med druk og piller. Jeg tror, jeg forsøgte at tage livet af mig selv. Det var så hårdt at være her, da hun gik bort, siger han og tilføjer, at ingen - heller ikke bandkammeraterne - var der for ham i den periode.

Vince Neil fandt sammen med Mötley Crüe-vennerne igen i 1996, indtil bandet igen gik i opløsning i 2015. Tre år senere genopstod de dog igen og eksisterer fortsat.

Mötley Crüe, der er berømte og berygtede for deres vilde sex, drugs and rock'n'roll-livsstil, har ifølge Wikipedia solgt flere end 100 millioner albums på verdensplan, hvilket gør dem til et af historiens bedst sælgende rockbands.