Aflyser alle koncerter

Der bliver ingen koncerter med skotske Lewis Capaldi i den nærmeste fremtid.

Selvom 'Before You Go'-sangeren i weekenden vendte tilbage fra en koncertpause og optrådte på Glastonbury Festival, må han nu igen trække stikket på grund af sit svigtende mentale helbred.

Lewis Capaldi måtte under koncerten på Glastonbury have hjælp fra publikum til at gennemføre settet. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Det oplyser han i et opslag på Instagram, hvor han gør det klart, at alle planlagte koncerter er aflyst.

'Først og fremmest vil jeg gerne takke Glastonbury for, at jeg måtte komme og spille, tak for at synge med, når jeg havde brug for det, og tak for alle de fantastiske beskeder, jeg har modtaget efterfølgende. Det betyder alverden', skriver han og fortsætter:

'Det faktum, at det her sandsynligvis ikke kommer som en overraskelse, gør det ikke nemmere for mig at skrive det, men jeg er meget ked af at måtte fortælle jer, at jeg tager en pause fra at turnere inden for en overskuelig fremtid'.

'Utrolig heldig'

Lewis Capaldi har tidligere fortalt om, at han er blevet diagnosticeret med Tourettes syndrom. Det har betydet, at han også tidligere har aflyst koncerter.

Og den 26-årige sanger skal stadig lære at leve med sygdommen.

'Jeg ved, at jeg er utrolig heldig med at kunne tage mig tiden, når andre ikke kan, og jeg vil gerne takke min fantastiske familie, venner, mit hold, lægerne og alle jer, der har støttet mig på vejen gennem de gode tider og endnu mere gennem det seneste år, hvor jeg har haft mere brug for det end nogensinde', skriver han.

Lewis Capaldi skulle have spillet koncerter i flere lande fra onsdag og frem til begyndelsen af oktober.

I marts gæstede han Royal Arena til en koncert, der kastede to stjerner af sig fra Ekstra Bladets anmelder.