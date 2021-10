Aflyser alt

Den står på selvisolation i den nærmeste fremtid for den rødhårede popstjerne Ed Sheeran.

Han er nemlig testet positiv for corona.

Det oplyser sangeren selv i et opslag på Instagram.

Sygdommen betyder, at han må aflyse alt, der involverer personligt fremmøde. Kun de opgaver, han kan klare fra sit hjem, kan stadig gennemføres.

'Hej folkens. En hurtig meddelelse for at fortælle jer, at jeg desværre er testet positiv for Covid, so jeg skal nu selvisoleres og følger regeringens retningslinjer.'

'Det betyder, at jeg ikke kan kæmpe videre med nogen af mine opgaver med personligt fremmøde for nu, så jeg vil gennemføre så mange af mine planlagte interviews/optrædender, som jeg kan, fra mit hjem,' skriver sangeren i sit opslag.

Derefter undskylder han overfor alle de personer, der bliver berørt af aflysningerne.

Der er tale om utroligt dårlig timing for popstjernen, som udgiver sit nye album 29. oktober - altså om blot fem dage. Der er dog ingen forlydender om, at smittetilfældet får betydning for udgivelsen af albummet.