Aflyser: Dropper Danmark

De danske fans, der har købt en billet til at se rapperen Snoop Dogg give koncert på dansk jord i september, må se langt efter den 50-årige stjerne.

Snoop Dogg har nemlig valgt at aflyse alle de koncerter, han i år havde planlagt udenfor USA.

Det fortæller han i en officiel udtalelse, som han har delt på sin Instagram-profil.

Det inkluderer altså også koncerten i Danmark, der skulle være løbet af stablen 10. september i Royal Arena.

'Kære venner og fans. På grund af uforudsete konflikter i kalenderen, herunder familieforpligtelser og kommende film- og tv-projekter, er Snoop Dogg ked af, at han er nødt til at aflyse sin kommende turné udenfor USA i 2022', lyder det i udtalelsen.

Undskylder

Her undskylder Snoop Dogg også på forhånd over for sine europæiske fans.

'Han var spændt på at se alle sine fans rundt omkring i verden, og han undskylder over for alle dem, der havde planer om at se hans shows. Han glæder sig til at kunne afholde sine shows på et andet tidspunkt', lyder det videre.

I udtalelsen står der også, at alle, der har købt billet, vil få deres penge refunderet.

Snoop Dogg vil fortsat holde fast i alle sine koncerter i USA i løbet af 2022.

Det var ellers planen, at Snoop Dogg skulle været taget på en stor Europa-turné med start 26. august og til og med 19. september. Her skulle han blandt andet besøge Danmark, Storbritannien og Tyskland.