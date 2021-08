Aflyser: Guitarist har corona

Lynyrd Skynyrd-guitaristen Rickey Medlocke er testet positiv for corona

Det har været en sløj uge for flere legendariske musikere.

Først blev en knust Pete Parada smidt ud af Offspring, hvorefter Charlie Watts meddelte, at han misser den første turné med Rolling Stones i 58 år.

Og nu er den så gal med Lynyrd Skynyrd-guitaristen Rickey Medlocke, der har fået corona.

'På grund af uforudsete omstændigheder er det ikke muligt for Lynyrd Skynyrd at gennemføre de næste fire shows', lyder det i en meddelelse fra bandets manager, Ross Schilling, skriver flere amerikanske medier - blandt andet Rolling Stone.

Meddelelsen er også lagt på bandets Facebook-side.

'Det mangeårige bandmedlem Rickey Medlocke er testet positiv for COVID-19'.

'Ricky er hjemme for at slappe af og han tager godt imod behandlingen. Vi vil fortsætte med at opdatere om hans tilstand', står der videre.

Lynyrd Skynyrd skulle have optrådt ved et Pro Football Hall of Fame-arrangement mandag aften i Canton, Ohio. Også koncerter i Jackson i Michigan og Cullman i Alabama er aflyst, mens en koncert i Atlanta er rykket til slutningen af august.

Det legendariske sydstatsrockband blev dannet i 1964, og 71-årige Rickey Medlocke er sammen med 69-årige Gary Rossington de eneste tilbageværende medlemmer fra dengang.

Gary Rossington er lige nu også henvist til at se med fra sidelinjen, da han gennemgik en hjerteoperation i juli.