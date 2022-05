Aflyser koncerter på stribe

Den amerikanske popsanger Doja Cat havde en travl festivalsommer foran sig med adskillige koncerter planlagt i både USA og Europa.

Det sætter en operation dog nu en stopper for, oplyser stjernen på sine sociale medie-platforme.

'Hej venner. Jeg ville have, I skulle høre det fra mig først. Desværre skal jeg have mine mandler bortopereret så snart som muligt. Operationen er ikke noget særligt, men det vil tage noget tid at komme sig på grund af hævelse', skriver hun og fortsætter:

'Det betyder, at jeg er nødt til at aflyse mine festivaler denne sommer, ligesom jeg aflyser turneen med The Weeknd. Jeg har det forfærdeligt med det, men jeg kan ikke vente med at blive rask og komme tilbage til at lave musik og skabe oplevelser til jer alle'.

Doja Cat skulle efter planen blandt andet optræde på den britiske Glastonbury Festival 22. juni, ligesom hun også skulle forbi den polske festival Open'er og flere irske, amerikanske og canadiske byer.

De i alt 19 koncerter med The Weekend skulle hun have spillet i USA og Canada fra 8. juli frem til 3. september.

Vakte opsigt

For nylig vakte 26-årige Doja Cat, der har det borgerlige navn Amala Ratna Zandile Dlamini, i den grad opsigt ved uddelingen af Billboard Music Awards, da hun troppede op i en kjole med synligt udsyn til brysterne.

Doja Cat efterlod ikke meget til fantasien i den sorte kjole. Foto: Maria Alejandra Cardona/Ritzau Scanpix

Til det amerikanske medie E!News lod Doja Cat forstå, at hun med sit outfit ønsker at fremhæve netop sine brystvorter samt sine ører og tæer.

Derudover lod hun en kæk bemærkning falde om sine bryster:

- Man kan sagtens have dem fremme, og det er ikke en forbrydelse.

Doja Cat var nomineret til hele 14 priser ved Billboard Music Awards, og hun løb med sejren i de fire kategorier: bedste kvindelige artist i genren rytme og blues, bedste virale sang, bedste album i genren rytme og blues og bedste R&B-artist.