Aflyser øjeblikkeligt efter trussel

Tirsdag aften skulle den amerikanske rapper Cardi B have spillet koncert i Indianapolis i USA, men den kontroversielle stjerne kom aldrig på scenen.

Hun valgte nemlig at aflyse koncerten få timer inden på grund af en alvorlig sikkerhedstrussel mod hende.

Det skriver Cardi B selv på Instagram.

'Kære Indiana. Jeg vil bare sige til jer, at jeg var på spillestedet i dag. Jeg øvede og begyndte at gøre mig klar. Men på grund af en sikkerhedstrussel, som lige nu bliver efterforsket, blev showet aflyst', skriver hun og fortsætter:

'Min sikkerhed og jeres sikkerhed kommer i første række. Jeg vil gerne sige tak til arrangørerne, og vi har allerede fundet en ny dag til showet. Jeg er så ked af det. Jeg har aldrig været ude for sådan en situation, og jeg tager ingen chancer. Jeg elsker jer', skriver rapperen videre.

Cardi B under dette års Roskilde Festival. Foto: Per Lange

Uidentificeret trussel

Det lokale politi bekræfter i en officiel udtalelse, at de lige nu efterforsker truslen mod Cardi B.

'Her til aften var der en planlagt koncert i Bankers Life. Vi blev orienteret om en uidentificeret trussel mod artisten, og derfor aflyste artisten aftenens koncert. Der er ingen akut trussel mod offentlighedens sikkerhed, og det er ikke en aktiv hændelse. Vi er i gang med at efterforske sagen'.

Det er dog ikke alle fans, der er lige forstående over for, at Cardi B valgte at aflyse koncerten. På Instagram udtrykker flere fans deres skuffelse:

'Jeg er meget skuffet. Jeg fløj hele vejen fra Texas for at se denne koncert. Det er anden koncert, der er blevet aflyst, som vi har været til', skriver en kvindelig fan.

Andre tager dog aflysningen med et smil:

'Din sikkerhed er og burde altid være først', skriver en kvindelig fan eksempelvis.

Cardi B har tidligere i år aflyst flere koncerter i USA, fordi hun skulle komme sig efter en række plastikoperationer. Det forhindrede hende dog ikke i at møde op til dette års Roskilde Festival, hvor hun dog gav en ganske kort koncert - kun 43 minutter blev det til.

Den aflyste koncert i Indianapolis er foreløbig udskudt til 11. september.

