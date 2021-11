Aflyser til kæmpeshow i sidste øjeblik

Der er lagt op til det helt store show, når American Music Awards løber af stablen søndag aften lokal tid i USA.

Men det bliver uden en af de store stjerner. Rapperen Megan Thee Stallion har nemlig meldt afbud lørdag aften.

Det skriver hun selv i et opslag på Twitter.

Aflysningen skyldes 'uventede personlige årsager' skriver hun i opslaget. Det bliver dog ikke nærmere forklaret, hvad de personlige årsager er.

Hun skulle have spillet sit nye nummer med k-pop-gruppen BTS, som er et remix af gruppens nummer 'Butter'. Men fans må altså vente lidt endnu, før de får lov at høre sangen live.

'Smukke mennesker, jeg glædede mig så meget til AMA og til at optræde med BTS, men på grund af uventede personlige årsager, kan jeg ikke længere deltage'

'Jeg er så ked af det! Jeg kan virkelig ikke vente med at gå på scenen med mine drenge og optræde med 'Butter' meget snart!', skriver hun i opslaget.

Selv er Megan Thee Stallion nomineret til tre priser ved ceremonien. Hun udgav sit nye album i oktober, hvor hun på forsiden er stort set helt afklædt.