Aflyser turné efter tragisk dødsfald

Det kom som et chok både for verden og Foo Fighters, da bandets mangeårige trommeslager Taylor Hawkins forud for weekenden blev fundet død.

Han blev 50 år gammel.

Nu tager rockbandet konsekvensen og aflyser resten af deres igangværende verdensturné.

Det oplyser de på Twitter.

'Det er med stor sorg, at Foo Fighters kan bekræfte aflysningen af alle kommende turné-datoer i lyset af det knusende tab af vores bror Taylor Hawkins', skriver bandet i opslaget.

'Vi ærgrer os og deler skuffelsen over, at vi ikke kommer til at se hinanden som planlagt. I stedet vil vi opfordre til at bruge tiden på at sørge, hele, holde vores elskede tæt og nyde musikken og de minder, vi har skabt sammen', skriver de videre.

Fundet på hotelværelse

Det var Foo Fighters, der lørdag morgen dansk tid meddelte på sociale medier, at Taylor Hawkins var fundet død på sit hotelværelse.

Bandet skulle have spillet koncert i Columbias hovedstad, Bogotá, fredag aften som led i den verdensturné, der altså nu er aflyst.

Siden har lokale sundhedsmyndigheder bekræftet, at man ved de retsmedicinske undersøgelser fandt ti forskellige stoffer i rockstjernens blod.

Nogen officiel dødsårsag er dog endnu ikke blevet meldt ud.

Taylor Hawkins, der har spillet trommer i Foo Fighters i 25 år, har tidligere kæmpet med stofmisbrug. I 2001 overlevede han en overdosis heroin.

