Aflysning på dansk festival - på grund af flyskræk

I slutningen af august skydes dette års Tønder Festival i gang.

Her kan gæster høre country og folkemusik fra ind- og udland, men med lidt under en måned til første spilledag er festivalen blevet ramt af et afbud.

Det drejer sig om den amerikanske sanger folk rock-sanger John Moreland, der har aflyst på grund af flyskræk.

Han skulle have spillet på festivalen fredag 23. august.

'Det at flyve er meget vanskeligt for John både fysisk og mentalt. Hans angst for at gå ombord på et fly er blevet for slem, og det er ikke sundt for ham at flyve nogen steder', skriver hans management i en mail, som Tønder Festival har gengivet på sin hjemmeside.

Indtil han får det bedre, vil han derfor kun give koncerter i USA.

'Det har været en ekstremt svær beslutning at træffe for John. Han elsker sine fans i Europa og ver hele verden. Han ser frem til, at han engang vil kunne komme tilbage og spille', lyder det endvidere.

Tønder Festival understreger, at man arbejder på højtryk for at finde en afløser.

'Vi ønsker John Moreland alt det bedste og håber at kunne præsentere ham på et senere tidspunkt', slår de fast.

34-årige John Moreland har tidligere optrådt på Tønder Festival i 2017.

Festivalen er blandt andet kendt for at have prinsesse Marie som protektor, der dog ikke kender så meget til countrymusik, som hun forklarede til Ekstra Bladets Thomas Treo sidste år.

- Jeg kender ikke så meget til genren, selvom jeg har boet i USA mange år. Men jeg har efterhånden lært meget om forskellige instrumenter, som jeg aldrig havde hørt om, og jeg har faktisk lært at elske det. Specielt stemmerne. I år kommer der en, som hedder…. Nej, jeg kan ikke huske det. Jo, Tami Neilson. Hun er helt fantastisk!