Afpresses efter læk af sexvideo

Sangstjernen Tiwa Savage nægter at betale person, der truer med offentliggørelse af intim optagelse

Den nigerianske sangerinde Tiwa Savage er endt i en penibel situation.

BBC skriver, at hun afpresses, efter en sexvideo slap ud på internettet.

Tiwa Savages elsker kom uheldigvis til at poste en 'intim' video med parret på Snapchat, og inden han opdagede fejlen og slettede videoen, var den allerede downloadet af en person, der altså nu truer sangstjernen med at offentliggøre videoen, hvis ikke hun punger ud.

Den 41-årige entertainer fortæller, at hun græd, da hun så videoen, men hun nægter at lade sig afpresse for noget, 'der er naturligt'.

- Jeg er så crazy, at jeg kunne lægge den ud selv - du kommer ikke til at tjene penge på mig, proklamerer Tiwa Savage i et interview med den amerikanske radiostation Power 105.1.

Utroskab og hekseri

Den populære sangerinde, der blander pop, R&B og afrobeat, er for tiden i USA for at promovere sin aktuelle ep, 'Water & Garri', der indeholder gæster som Nas og Brandy.

- Hvorfor nu, når musikken er så god? Jeg vil ikke have, at det overskygger, det jeg laver, forklarer hun.

Tiwa Savage siger, hun ikke kunne falde i søvn, da hun onsdag modtog videoen, og hun frygter, hvordan venner, familie og fans vil reagere.

Stjernen, der er født i Lagos, men delvist opvokset i London, startede sin karriere som korsangerinde for George Michael og Mary J. Blige.

Tiwa Savage har udsendt en række soloudgivelser, hvor hun samarbejder med blandt andre Sam Smith, Stefflon Don og Don Jazzy.

Sangerinden var gift med sin første manager, Tunji 'Teebillz' Balogun, men parret blev skilt i 2018 efter anklager om utroskab. Tunji 'Teebillz' Balogun mente sågar, at Tiwa Savages mor udøvede hekseri.