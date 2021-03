Afslører alt

Janet Jackson er klar til at vende hver en sten i en ny dokumentar

Alle sten vil blive vendt i en kommende dokumentar om sangeren Janet Jackson, der forventes at blive offentliggjort i 2022 - 40 år efter hendes debutalbum i 1982.

Det skriver internationale medier som Sky News, Billboard og Rolling Stone efter det er blevet offentliggjort, at dokumentaren, der har fået arbejdstitlen 'Janet', er på vej.

Kommer Britney til undsætning

A+E Networks, der står bag dokumentaren, har oplyst, at 54-årige Janet Jackson både vil lægge alt på bordet, når det gælder tabet af sin verdensberømte bror Michael Jackson, hendes forhold, Super Bowl-skandalen med Justin Timberlake og det at blive mor i en sen alder, efter hun blev mor som 50-årig i 2017.

Janet Jackson udgav sit debutalbum som 16-årig. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge A+E Networks vil dokumentaren have en længde på fire timer og strække sig over to afsnit.

'Janet har nydt voldsom succes, men har også set ufattelige tragedier', lyder det i en udtalelse.

'Alle sten vil blive vendt, når Janet løfter låget til sit privatliv for første gang og afslører de mest intime øjeblikke fanget på kamera'.

Senest har Justin Timberlake undskyldt sin rolle i Super Bowl-skandalen i 2004. Det skete i kølvandet på dokumentaren 'Framing Britney Spears', hvor han sagde:

'Jeg vil helt specifikt sige undskyld til Britney Spears og Janet Jackson, fordi jeg holder af dem og respekterer disse kvinder, og jeg ved, at jeg har fejlet'.

Godtager ikke undskyldning: Det er for sent

Janet Jackson har solgt flere end 100 millioner album, vundet fem Grammy Awards og blev i 2019 en del af Rock & Roll Hall of Fame.