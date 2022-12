Afslører nyt

Sangeren Janet Jackson lover, at hun snart er tilbage med nyt materiale

Det er efterhånden otte år siden, at Janet Jackson sidst udgav et album, men snart behøver sangerens fans ikke vente længere.

Der er nemlig nyt på vej.

Det fortæller Janet Jackson selv i et interview med Today, hvor efterhånden 56-årige Janet Jackson også løfter sløret for, at hun drager på USA-turné i det nye år.

Det bliver første gang i fire år, at hun drager på turné.

- Jeg har det fantastisk, og vi er alle meget spændte. Det bliver sjove tider med Ludacris som special guest. Du ved, jeg har aldrig været på tour med ham før, så jeg tænkte, det kunne være sjovt, siger Janet Jackson i interviewet, hvor hun altså også kan berette, at der er ny musik på vej.

- Der kommer ny musik. Mange af mine fans har spurgt: 'Hvor bliver den nye musik af?' Hvornår får vi ny musik fra dig?'. Så der kommer nyt, lover hun.

Janet Jackson og Justin Timberlake under deres famøse optræden ved Super Bowl i 2004, hvor han rev hendes kostume i stykker. Han har siden undskyldt, mens Janet Jackson har fortalt, at hun selv rådede ham til at være tavs efter optrinnet. Foto: Ritzau Scanpix

Janet Jackson, der er Michael Jacksons lillesøster, udgav senest et album i 2015, mens hendes seneste single blev udgivet i 2018.