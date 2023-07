Afviser: Det bliver der ikke noget af

Dolly Parton er ikke interesseret i, at der bliver lavet et hologram af hende, som kan optræde, når hun ikke længere selv kan

Både ABBA og Whitney Houston har de seneste år kunnet opleves som hologramversioner til koncerter rundt om i verden.

Men når 77-årige Dolly Parton på et tidspunkt ikke længere kan stå på en scene, kommer hun ikke til at fortsætte karrieren ved hjælp af kunstig intelligens.

Det slog hun ifølge NME fast på et pressemøde tidligere på ugen, da hun blev præsenteret for ideen.

- Jeg synes, jeg efterlader mig et flot bagkatalog. Jeg skal beslutte mig for, hvor mange af de der højteknologiske ting jeg vil involvere mig i, for jeg har ikke lyst til at efterlade min sjæl her på jorden.

- Jeg tror, at med noget af det her, ville jeg være fanget her for evigt. Jeg kommer til at være her, vi finder på noget, så jeg kan blive her, sagde hun og tilføjede som en joke ifølge NME, at alt ved hende i forvejen er kunstigt, også hendes intelligens.

Dolly Parton har tidligere fortalt, at hun er færdig med at turnere, men at hun stadig kommer til at optræde her og der. Foto: Anna Gordon/Ritzau Scanpix

Færdig med turneer

Dolly Parton skulle egentlig på pressemødet tale om sit kommende rockalbum 'Rockstar', som efter planen udgives 17. november.

Og i den forbindelse løftede hun sløret for, at albummet blev til, fordi hun i 2022 blev medlem af rockens Hall of Fame.

- Jeg havde i begyndelsen ikke lyst til at tage imod den ære, fordi jeg ikke mente, jeg havde fortjent den. Det er hovedårsagen til, at jeg kastede mig over rockmusik, lød det fra Dolly Parton.

Dolly Parton har tidligere slået fast, at hun har lagt turnelivet på hylden.

- Jeg har gjort det hele mit liv, og det tager så meget tid og energi. Jeg vil gerne være lidt tættere på mit hjem med min mand. Vi er ved at blive ældre nu, og jeg har ikke lyst til at være væk i fire eller fem uger ad gangen, udtalte hun i efteråret.

Hun var senest på turne i 2016, hvor hun spillede flere end 60 koncerter i både USA og Canada.