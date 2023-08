Aldrig set før: Ingen mænd nomineret

For første gang nogensinde er der kun nomineret kvinder i hovedprisen ved MTV Video Music Awards

Tidligere blev mandlige og kvindelige musikere hyldet ved MTV Video Music Awards i hver sin kategori. Henholdsvis 'Bedste mandlige video' og 'Bedste kvindelige video'.

Men i 2017 lagde MTV de kønsbestemte kategorier i graven og oprettede en fælles pris, der slet og ret hedder 'Årets artist'.

Og for første gang, siden den nye kategori blev oprettet, er der kun nomineret kvinder til hovedprisen.

Således skal Taylor Swift, Nicki Minaj, Shakira, Doja Cat, Karol G og Beyoncé kæmpe om folkets stemmer frem mod afholdelsen af showet 13. september.

Taylor Swift er i år den kunstner med flest nomineringer ved MTV Video Music Awards. Hele seks nomineringer har hun fået. Foto: Suzanne Cordeiro/Ritzau Scanpix

Taylor Swift indspiller sine første seks albums igen. Men hvorfor gør det amerikanske popidol det? Og hvem er det, hun er sur på? Taylor Swift er netop annonceret '1989 (Taylor's version)' men hvad betyder Taylor's version egentlig? Bliv klogere her.

I showets anden hovedpris, 'Årets video', er der heller ikke nomineret nogen mænd i år.

Annonce:

Her er det Miley Cyrus med 'Flowers', Olivia Rodrigo med 'Vampire', SZA med 'Kill Bill', Taylor Swift med 'Anti-Hero', Nicki Minaj med 'Super Freaky Girl', Doja Cat 'Attention' og Sam Smith i samarbejde med Kim Petras med 'Unholy', der krydser fingre for at løbe med prisen.

Sidstnævnte Sam Smith identificerede sig i en årrække som mand, men sprang i 2019 ud som non-binær og skiftede pronominer til de/dem i stedet for han/ham.

Kim Petras og Sam Smith skrev sidste år historie med deres sang 'Unholy', da den strøg til tops på den amerikanske hitliste. Det var de nemlig den første transkvinde og non-binære til at gøre. Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording Academy

Mandsdomineret sidste år

De mandlige musikere skal dog nok ikke græde længe over, at de i år ikke er at finde blandt de nominerede ved hovedprisen.

Sidste år bestod nomineringsfeltet i kategorien 'Årets artist' af seks mænd og én kvinde.

Her var det mændene Bad Bunny, Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Jack Harlow, Lil Nas X og kvinden Lizzo, der kæmpede om prisen, som endte med at gå til Bad Bunny.