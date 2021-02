Aldrig set før: Vækker stor opsigt

Natten til mandag blev det ikoniske Super Bowl afviklet i Tampa, Florida, og her indtog hitmageren The Weeknd, der blandt andet står bag hist som 'Blinding Lights', scenen under det ikoniske halftime-show.

Ligesom alt andet i denne tid medførte coronapandemien dog væsentlige ændringer i aftenens program.

For første gang i de 55 år, Super Bowl er blevet afholdt, blev det spektakulære half-time show nemlig ikke aviklet på banen, hvor de to hold Buccaneers og Chiefs tørnede sammen. Her plejer en massiv scene ellers at blive rullet ud, hvorefter tusindvis af fans omringer scenen på banen.

I stedet var scenen i år primært skabt på tilskuerrækkerne. Det skete for at tage højde for coronarestriktioner, så The Weeknd, hans dansere og crew ikke kom i for tæt kontakt med spillerne og trænerne på banen.

Det noget anderledes show til trods har The Weeknds optræden i den grad vakt opmærksomhed blandt seerne, og siden hans optræden er millioner af tweets om hans performance tikket ind på Twitter.

Og her er der ingen tvivl: Folk er ellevilde med showet, som for mange har skabt glæde i de noget anderledes coronatider.

'Godt gået, The Weeknd. Jeg elskede opsætningen og ilden. Du så godt ud og lød godt', lyder det fra sangerinde Dionne Warwick, som blandt andre bliver suppleret af sangerinden Vanessa Carlton:

'Det her er et fantastisk halftime-show, og jeg har brug for at komme på klubben og danse til The Weeknd hver torsdag aften hver dag i 2022. Det var fantastisk', skriver hun.

Scenen var i år primært stillet op på tilskuerrækkerne. Foto: Eve Edelheit

En lang række seere fortsætter i samme stil.

'Det var bare helt fantastisk. Han smadrede den scene', skriver en:

'Fandeme et flot show', skriver en anden.

Især en sekvens fra showet, hvor The Weeknd er helt tæt på kameraet med en guld kulisse bag sig, har skabt opmærksomhed på Twitter.

'The Weeknd ligner en, der livestreamer fra et spøgelseshus', skriver en, mens flere andre fortsætter i samme spor:

Flere seere bemærkede også den march af maskerede dansere, der undtagelsesvist fik lov til at gå inde på banen under half-time showet.

De maskerede dansere var en klar reference til hitmagerens seneste stunt, hvor han til en række awardshows dukkede op med sit ansigt bundet ind i bandage.

Foto: Mark J. Rebilas/Ritzau Scanpix

Det vakte stor forundring hos hans fans, og siden tog The Weeknd bandagen af og viste sit ansigt frem - det til stort chok for hans mange fans.

Hans ansigt var nemlig som forvandlet, og mange spekulerede i, om han havde gennemgået større plastikkirurgiske indgreb.

Siden forklarede The Weeknd dog, at det var fake, og at det var en reference til Hollywood-kulturen, hvor folk betaler i dyre domme for at få lavet om på deres ansigter.

Foto: Mark J. Rebilas/Ritzau Scanpix

