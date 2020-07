Amerikansk rapper dræbt: Fundet skudt i sin bil

Den amerikanske rapscene er blevet et medlem færre.

Lil Marlo, der har det borgerlige navn Rudolph Johnson, er blevet skudt og dræbt. Det bekræfter politiet over for TMZ. En repræsentant for rapperens pladeselskab, Quality Control Music, bekræfter også dødsfaldet over for Variety.

Det var kollegaen Lil Yachty, der søndag morgen satte gang i rygterne, da han delte et billede af de to på Instagram. Her skrev han blandt andet 'RIP' (hvil i fred) og fortalte, at de to lige havde arbejdet på en sang sammen.

Siden har en lang række amerikanske rappere hyldet og mindet Lil Marlo på de sociale medier. Og nu har politiet og pladeselskabet altså bekræftet dødsfaldet.

Retsmedicineren i Atlanta bekræfter over for en række medier - heriblandt NBC og Variety - at de har modtaget liget af Rudolph Johnson. Han blev 30 år gammel - selvom flere medier skriver, at han kun var 27 år.

Kender ikke detaljerne

Politiet fortæller til TMZ, at de natten til søndag amerikansk tid blev kaldt ud til et biluheld i Atlanta. Da politiet ankom på stedet, fandt de dog Rudolph Johnson skudt, og han blev erklæret død på stedet.

Politiet kender endnu ikke alle detaljer omkring dødsfaldet, og de ved derfor ikke, om det var et drive-by-skyderi, om han blev skudt af en, der kørte med ham i bilen, om han blev skudt af en anden bilist og derfor kørte galt - eller en helt fjerde ting. Det tyder dog på, at han blev skudt, mens han kørte.

- I øjeblikket mener efterforskerne, at han var målet for skuddet, og de arbejder på at fastslå omstændighederne omkring skud-episoden, siger en talsmand for politiet til TMZ.

Lil Marlo var for alvor på vej frem på den amerikanske rapscene.

I 2017 blev han signet af pladeselskabet Quality Control Music og har siden lavet flere hits - blandt andre '1st N 3rd' med Future og Lil Baby, der har mere end ti millioner visninger på YouTube.

Rudolph Johnson efterlader sig en søn og en datter.