Amerikansk R'n'B-sanger fundet død

Hittet 'Because of You' har mange millioner afspilninger på YouTube, og R'n'B-sangeren Keith Martin var et særdeles velkendt navn især i det amerikanske og i Asien.

Men nu er sangeren, sangskriveren og produceren, der især lavede kærlighedssange, død - bare 57 år gammel.

Det skriver flere britiske medier.

Han blev fredag fundet liggende død i sin seng i egen lejlighed i byen Quecon City, Filippinerne.

Lugt af forrådnelse

Det var således en kraftig lugt fra boligen på sjette sal i boligkomplekset, der fik andre beboere til at slå alarm.

Politiet blev tilkaldt, og de fandt siden liget af sangeren i forrådnelse, hvorfor det blev vurderet, at han havde ligget død i mindst en uge.

Af den grund er hans præcise dødsdag heller ikke noteret på eksempelvis Wikipedia, der blot nøjes med at konstatere, at Keith Martin er død i marts 2022.

En politiefterforskning pågår nu for at fastslå, om der er tale om en forbrydelse. Dødsårsagen er endnu ikke blevet bekræftet.

Årsag ikke bekræftet

Keith Martin boede i Filippinerne, fordi han tilbage i 2004 blev hyret af pladeselskabet EMI i landet til at være deres 'hus-producer' i hovedstaden Manila. Siden blev han - dog efter afstikkere tilbage til USA - boende i landet mod øst.

Keith Martin har udgivet fem albums til dato, og den seneste single fra ham stammer fra 2018. Hans senest kendte optræden var til et bryllup i Antipolo City i Filippinerne 12. marts i år.

Keith Martin var kraftigt inspireret af Jackson 5 og Stevie Wonder, hvorfor han selv begyndte at skrive musik som 19-årig. Han blev senere forsanger i det amerikanske band Masquerade - ikke at forveksle med det tyske 80'er-band af samme navn.

Siden gik han solo som både artist, sangskriver og producer, hvilket sikrede ham en stor følgerskare verden over. Hans største hit, førnævnte 'Because of You', er fortsat en fanfavorit.

Med på kendt soundtrack

Blandt Keith Martins andre hits er 'Never Found Someone Like You' fra 1995, der også to år efter blev indspillet af Backstreet Boys.

Singlen har i hans navn solgt over en million eksemplarer, og er inkluderet på soundtracket til 90'er-blockbusteren 'Bad Boys' med Will Smith i en af hovedrollerne.