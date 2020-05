Amok over corona: Bliv veganer!

Bryan Adams er harmdirrende.

Den canadiske rockstjerne harcelerer over, at hans turné er blevet udskudt på grund af coronakrisen, der ifølge hitmageren skyldes 'fucking flagermus-spisende, kødsælgende, virusskabende, grådige røvhuller'.

På Instagram skriver Bryan Adams endvidere:

- Bortset fra mange fucking tak så er min besked til dem, at de bør blive veganere!

Bryan Adams har været veganer siden 1989.

Til Danmark i 2021

Den populære sangers udbrud kommer på dagen, hvor han skulle have spillet den første af et par koncerter i legendariske Royal Albert Hall i London.

De er som talrige andre shows udskudt, efter coronakrisen har hærget verden de seneste måneder.

Bryan Adams, som fyldte 60 i fjor, slutter sig altså til dem, der mener, virussen udsprang fra et kinesisk kødmarked, hvor der blandt andet blev solgt flagermus som fødevare.

Verdensstjernens svada har mødt nassiv kritik, og veteranen bag kæmpehittet 'Please Forgive Me' har efterfølgende undskyldt med en forklaring om, at han blot ville brokke sig over dyremishandling og promovere vegetarisme.

Tidligere har Paul McCartney og Brian May fra Queen tillige udtalt sig stærkt kritisk om de kinesiske madvaner.

Bryan Adams havde også planlagt at besøge København, Vejle og Horsens denne måned. Koncerterne er flyttet til april næste år.