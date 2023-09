Amok på scenen: Smider mikrofon i hovedet på radiovært

Rapperen 50 Cent kunne ikke styre sit temperament, da en mikrofon ikke ville samarbejde under en koncert. Se det vile udbrud her

Rapperen 50 Cent kunne ikke styre sit temperament, da en mikrofon ikke ville samarbejde under en koncert. Nu er politiet gået ind i sagen

Det er godt og vel 20 år siden, den amerikanske rapper 50 Cent var en stor kanon, da han hittede med sange som 'In Da Club' og 'P.I.M.P' fra sit populære album 'Get Rich Or Die Tryin'.'

Ikke desto mindre er han stadig at finde på scener med sin musik rundt omkring. Men onsdag gik det galt, da han optrådte i Crypto.com Arena i Los Angeles.

Ramt i panden

Her blev rapperen ifølge TMZ udstyret med flere defekte mikrofoner, som irriterede ham i sådan en grad, at han endte med at kaste flere af dem i raseri.

En af mikrofonerne ramte Bryhana Monegain, der er radiovært, og slog hul i hendes pande. Hun har efterfølgende anmeldt rapperen til politiet, som nu efterforsker episoden som en voldssag.

50 Cent er ikke gået på pension, selvom han ikke hitter længere. Senere på måneden gæster han Royal Arena i København med sin The Final Lap-turné. Foto: Bertrand Langlois/Ritzau Scanpix

'Ikke med vilje'

50 Cent, der har det borgerlige navn Curtis Jackson, har ikke selv udtalt sig siden episoden, men hans advokat, Scott Leemon, siger til TMZ, at der er tale om et uheld.

'Lad mig være helt klar i mælet; som jeg sagde til politiet i eftermiddags, så ville min klient Curtis aldrig slå nogen med en mikrofon med vilje. Hvis man påstår noget andet, så har man ikke styr på historien og er blevet misinformeret.'

I sommer blev rapperen Cardi B også anklaget for vold, da hun under en koncert smed sin mikrofon i hovedet på en person i publikum, der havde kastet en drink på hende.

Der blev dog aldrig rejst en anklage mod rapperen, og siden blev den omtalte mikrofon solgt på eBay til højeste bud på 99.900 dollars - eller knap 700.000 kroner.