Andy Fletcher fra Depeche Mode er død

Musikeren, der var med til at stifte det engelske band i 1980, blev 60 år

Andy Fletcher er død i en alder af 60 år.

Det skriver bandet Depeche Mode, som han var med til at stifte, på Twitter.

'Vi er chokerede og fyldt med overvældende sorg over dødsfaldet af vores kære ven, familiemedlem og bandkammerat Andy 'Fletch' Fletcher,' skriver bandet.

Årsagen til hans død bliver ikke oplyst.

'Fletch havde et sandt hjerte af guld, og han var der altid, når man have brug for støtte, en livlig snak, et godt grin eller en kold øl,' fortsætter beskeden, hvor bandet sender tanker til hans familie og beder om fred.

Andy Fletcher (til venstre) med Depeche Mode-kammeraterne Martin Gore og Dave Gahan i 2001. Foto: Hubert Boesl/Ritzau Scanpix

Depeche Mode blev stiftet i 1980 og udgav året efter bandets første album, 'Speak & Spell'. Vince Clarke, der var med til at stifte bandet efter at have spillet musik med Andy Fletcher i flere år forinden, forlod kort efter bandet, som efterfølgende bragede igennem på den elektroniske musikscene.

I 2009 skrev Billboard, at bandet havde solgt mere end 100 millioner albummer verden over, ligesom bandet flere gange har været på turné for millioner af tilskuere.

Depeche Mode har flere gange været i Danmark, blandt andet optrådte de i 2018 på festivalen Tinderbox, hvor Ekstra Bladets musikanmelder kvitterede med fire stjerner. Året inden var de i Parken, hvor det kastede fem stjerner af sig fra en imponeret Thomas Treo.

Andy Fletcher og resten af Depeche Mode blev en del af Rock and Roll Hall of Fame i 2020 - efter at være blevet forbigået trods nomineringer i både 2017 og 2018.