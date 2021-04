Sanger og sangskriver Anita Lane er død.

Hendes dødsårsag er ikke oplyst.

NME er blandt flere musikmedier, der bringer nyheden.

Anita Lane, som blev født i Melbourne i 1959, blev primært kendt for sit mangeårige samarbejde med ekskæresten Nick Cave.

Med i The Bad Seeds

I 1980'erne var hun kortvarigt medlem af rocklegendens backingband, The Bad Seeds, og er medforfatter til et af hans mest betydelige numre, 'From Her to Eternity'.

Anita Lane var også med til at skrive flere sange til Nick Caves tidligere band The Birthday Party.

Hun sang et vers på Nick Caves indspilning af Bob Dylans 'Death Is Not the End', der figurerede på landsmandens succesalbum 'Murder Ballads' fra 1996.

Anita Lane udsendte sporadisk plader i eget navn. Solodebuten 'Dirty Pearl' kom i 1993, og 'Sex O'Clock' fulgte otte år senere.

Nick Caves kone, Susie, er blandt de mange, der mindes Anita Lane på sociale medier: