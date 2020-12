Anklages: 'Ydmygende og seksuel'

Den amerikanske verdensstjerne Cardi B beskyldes for at have brugt models tatovering på pladecover

Cardi B trækkes i retten.

Den amerikanske rapstjerne beskyldes for at bruge models tatovering på cover af mixtape uden tilladelse.

NME bringer nyheden.

Modellen Kevin Brophy Jr. mener, Cardi B har kopieret hans tatovering over på en anden mands krop på en måde, der er 'vildledende, stødende, ydmygende og provokerende seksuel'.

Den succesfulde rapper brugte tatoveringen på omslaget af sit mixtape 'Gangsta Bitch Music Vol. 1', der udkom i 2016. Se det famøse cover i bunden af artiklen.

Kæmpe erstatning

Timm Gooden, der skabte coveret, har forklaret, at han fik 50 dollars (305 kroner) for at lave et hurtigt design. Han fik at vide, han skulle finde en tatovering og placere den på covermodellens ryg. Timm Gooden googlede angiveligt 'rygtatoveringer' og fandt billedet af den omdiskuterede tatovering.

Retssagen finder sted efter nytår. Kevin Brophy Jr. kræver erstatning på 5 millioner dollars (30,5 millioner kroner).

Cardi B er en af tidens mest populære rappere. Den 28-årige newyorker har i år storhittet med kontroversielle 'WAP'.

Hun var hovednavn på Roskilde Festival i fjor.