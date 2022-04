Anklaget for plagiat: Nu er det afgjort

Ed Sheeran var anklaget for at have plagieret 'Shape of You', men er nu blevet frikendt i sagen

Den britiske popsensation Ed Sheeran har ikke kopieret sit megahit 'Shape of You'.

Det har en dommer i den britiske højesteret onsdag afgjort ifølge blandt andre BBC.

Ed Sheeran stod anklaget for at have kopieret sangen 'Oh Why' fra kunstneren Sami Chokri, der mente, at hooket i 'Shape of You', hvor Sheeran synger 'Oh I' flere gange, mindede mistænkeligt meget om linjen 'Oh Why' i hans egen sang.

Sheeran har hele tiden fastholdt, at han ikke havde hørt 'Oh Why', der er fra 2015 og således lavet før udgivelsen af 'Shape of You' i 2017.

Efter 11 retsdage har en dommer da også afgjort, at der ikke er noget at komme efter.

Ed Sheeran kan nu ånde lettet op. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Vil være fair

31-årige Ed Sheeran har tidligere i retten forklaret, at han ofte får hjælp af en række kunstnere, men at han altid krediterer dem for deres arbejde.

- Jeg har altid forsøgt at være fuldstændig fair i forhold til at kreditere dem, der bidrager til de sange, jeg skriver. Jeg refererer til andres arbejde somme tider, når jeg skriver sange, det gør mange sangskrivere, sagde han i retten og tilføjede:

- Hvis der er en klar reference til en anden sang, oplyser jeg det til mit hold, så de kan gøre, hvad der skal til for at skabe klarhed.

Både Ed Sheeran og Sam Chokri lader til at være blevet hårdt mærket af sagen. Sheerans advokat har tidligere udtalt, at hans klient er 'dybt traumatiseret' af sagen, mens Sam Chokri har udtalt, at det har været 'de værste uger i hans liv'.

'Shape of You' lå i 2017 nummer et på hitlisten i 34 lande, og i december 2018 blev sangen den første, der ramte to milliarder afspilninger på Spotify.

