Anklaget for tyveri: 'Har ingen sjæl'

Beyoncés nye album, 'Renaissance', er landet fredag med stor dramatik.

Det blev nemlig lækket på internettet halvanden dag forud for den officielle udgivelse.

Men mens mange fans synes, det er synd for Beyoncé, så er der også nogle, der ikke spilder så meget som en eneste tåre på sangerinden.

'Milkshake'-sangerinden Kelis gik nemlig på sine sociale medier for at give sin mening til kende, efter det kom frem, at Beyoncés 'Energy', en sang fra 'Renaissance', sampler Kelis' 1999-single 'Get Along With You'.

For ifølge Kelis har hun aldrig fået noget at vide eller blevet spurgt, om det var i orden.

Fra sin virksomheds Instagram-profil kommenterede hun et opslag, der sammenligner de to sange.

- Jeg blæst bagover af niveauet af respektløshed og fuldstændig uvidenhed hos alle 3 involverede parter.

- Folkene i denne forretning har ingen sjæl eller integritet, og de har narret alle.

- Det er ikke et samarbejde, det er tyveri.

Og på sin egen Instagram-profil tog hun lidt senere sagen op igen.

I en video tog Kelis således fløjlshandskerne af og kritiserede Beyoncé direkte for tyveriet.

- Vi er ikke bare kvindelige artister. Sorte kvindelige artister i en branche, hvor der ikke er specielt mange af os. Vi har mødt hinanden, vi kender hinanden, vi har fælles venner. Det er ikke så svært at tage kontakt. Det er almindelig anstændighed.

Beyoncé har endnu ikke adresseret anklagerne om tyveri.

