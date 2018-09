To har mistet livet på festival: 13 personer indlagt

En 23-årig mand og en 21-årig kvinde døde lørdag på Defqon.1 musikfestivalen i Sydney, efter at de begge kollapsede.

Det skriver Reuters.

I alt er 13 personer blevet indlagt, hvoraf to personer er i kritisk tilstand. Politiet tror, at en overdosis af stoffer kan være årsag til dødsfaldene og hospitalsindlæggelserne.

Ti personer er blevet sigtet for salg af narkotika på festivalen, heriblandt to teenagere.

- Jeg er meget rystet over det, som er sket. Jeg vil ikke have, at nogle familier skal gå igennem denne tragedie. At nogle familier så har måtte opleve dette, er bare frygteligt, siger premierministeren i delstaten New South Wales Gladys Berejiklian ifølge Reuters.

- Det er et usikkert arrangement, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at det ikke sker igen.

Arrangørerne af festivalen er dybt rystede efter de to dødsfald lørdag, og de slår ifølge Reuters fast, at festivalen har en nultolerancepolitik over for stoffer på festivalen.

Det er dog ikke første gang, at festivalen oplever dødsfald. I 2013 og 2015 døde to mænd i 20'erne, og her blev det også mistænkt som dødsfald efter overdosis.

Defqon.1 er kendt for at spille mest elektronisk musik heriblandt hardstyle.