Arvinger sælger hele Leonard Cohens bagkatalog

Det britiske selskab Hipgnosis oplyser søndag, at det har overtaget rettighederne til 'samtlige 278 sange og deres afledninger' af den afdøde sangskriver Leonard Cohen.

Selskabet kommer med nyheden i en pressemeddelelse, hvor det dog ikke fremgår, hvor mange penge der er blevet betalt for samlingen.

Cohen døde i en alder af 82 år i 2016.

Hipgnosis er et investeringsselskab, som beskæftiger sig med at opkøbe musikrettigheder.

Administrerende direktør og grundlægger Merck Mercuriadis kalder i pressemeddelelsen erhvervelsen af rettighederne for et 'alvorligt ansvar'.

- Det at være vogter for og forvalter af Leonard Cohens unikke sange er fantastisk, men også et meget alvorligt ansvar, siger han.

- Leonard skrev sange, som har ændret vores liv.

Leonard Cohen er især kendt for klassikeren 'Hallelujah'. Ifølge Hipgnosis er sangen udgivet i flere end 300 coverversioner, der tilsammen er blevet streamet mere end fem milliarder gange.

Leonard Cohen slutter sig til en længere række af kunstnere, hvis rettigheder er kommet i hænderne på Hipgnosis.

Senest var det den canadiske sangskriver Neil Young, der vinkede farvel til sine sangrettighederne for en sum penge.

Rockbandet Red Hot Chili Peppers har også ladet rettighederne til sit musik blive opkøbt af Hipgnosis.

Den største offentliggjorte sum penge, som er givet for et helt livsværk af musik, er omkring en halv milliard dollar - tilsvarende cirka 3,3 milliarder kroner - som Sony betalte for Bruce Springsteens bagkatalog.

Bob Dylans salg til Universal Music løb op i cirka 300 millioner dollar - tilsvarende knap to milliarder kroner - mens den britiske sanger Sting ifølge flere amerikanske medier fik cirka 250 millioner dollar - eller 1,7 milliarder kroner - for sit livsværk.