Backstreet Boys genskaber mega-hit

Hør 'I Want It That Way' i ny akustisk version i artiklen

Det amerikanske boyband Backstreet Boys skrev for 20 år siden et hit, som stadig blive spillet i dag.

'I Want It That Way' blev udgivet i 1999 på albummet 'Millennium', der gjorde de fem medlemmer til verdensstjerner.

I anledning af sangens 20 års jubilæum har gruppen nu indspillet sangen i en ny akustisk version

Det skriver CNN.

Backstreet Boys er i øjeblikket i gang med en verdensturné. Foto: AP

'Sikke en rejse, som vi har været på. Alt fra MTV, optræde på Times Square og have udsolgte koncerter overalt i verden. I har været en del af det. Det er slet ikke muligt at kunne takke jer nok for det. Hør vores genindspilning af vores sang, skriver de blandt andet på deres Instagram.

Hør sangen her.

Se også: Verdenstjerne i stor sorg: Har mistet ufødt barn

Tidligere på året fejrede gruppen, at de havde været sammen i 26 år.

Backstreet Boys er også aktuelle med albummet 'DNA', og deres verdensturné blev skudt i gang sidste weekend i Portugal.

Boybandet spiller 8. juni i København.