Begraver stridsøksen: - Jeg har sagt undskyld

Når Eminem og Snoop Dogg går på scenen i pausen af Super Bowl næste år, er det ikke to uvenner, der optræder sammen.

De to rapstjerner har ellers haft et anstrengt forhold i en periode, og det hjalp ikke på det, da Snoop Dogg sidste år erklærede, at Eminem i hans øjne ikke var blandt de ti bedste rappere nogensinde, og at han sagtens kunne leve uden hans musik.

Nu trækker Snoop Dogg dog i land og undskylder for de mindre positive kommentarer om kollegaen. Det sker i talkshowet 'The Breakfast Club'.

- Jeg elsker Eminem, og sagen er bare den, at vi begge elsker hiphop så meget, og vi konkurrerer mod hinanden. Vi er battle-rappere, så det var meningen, at det skulle trigge noget i ham. Vi er brødre og familie, så vi har lært at sætte pris på hinanden, for hvad vi laver. Vi har haft en lang snak omkring den respekt, vi har for hinanden, og hvordan vi offentligt taler om hinanden.

- Jeg har sagt undskyld til ham, og jeg har fortalt, at jeg forsøger at blive bedre. Jeg laver fejl, og jeg er ikke perfekt. Jeg er Snoop Dogg, siger han i programmet.

Svarede igen med sang

Efter de kritiske kommentarer for et års tid siden skrev Eminem blandt andet nummeret 'Zeus', hvor han stak til Snoop Dogg og gav kollegaen igen. Til radiostationen Shade 45 indrømmede Detroit-rapperen efterfølgende, at kommentarerne var kommet som en stor overraskelse for ham.

'Bed til at jeg ikke svarer igen på det latterlige lort,' gav Snoop Dogg igen på Instagram - inden han altså valgte at give kollegaen en undskyldning.

Snoop Dogg kan næste år opleves på dansk grund. 10. september 2022 går han efter planen på scenen i Royal Arena i København.