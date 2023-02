Bekræfter: Danske koncerter aflyst

Justin Bieber skulle spille to koncerter i Royal Arena i marts i år, men de blev først udsat og nu er de helt aflyst

Der kommer ikke nogen koncerter med Justin Bieber i Danmark i denne omgang.

Han skulle ellers have spillet to koncerter 17. og 18. marts i år, men under en måned før de skulle løbe af stablen, er de altså blevet aflyst.

Det skriver Se&Hør på baggrund af en mail fra Ticketmaster, der er sendt til kunder med billet til koncerten.

Justin Bieber valgte tilbage i oktober at udsætte hele sin verdensturné frem til 23. marts i år. Siden har der været radiotavshed i forhold til, hvad der så skulle ske med de danske koncerter.

'Kære fan. Dette arrangement er aflyst,' lyder indledningen på den mail, der altså er sendt ud til kunderne tirsdag.

Justin Bieber udsatte i sin tid koncerterne, fordi han i stedet ville fokusere på sit helbred. Han var nemlig kort forinden blevet ramt af en sygdom, som gjorde ham lam i halvdelen af ansigtet.

Tidligere sidste år havde han dog optrådt på Smukfest i Skanderborg, og da han landede i Danmark, var det med drop i armen. Det fangede Ekstra Bladets fotograf som den eneste i verden et billede af. Se mere her.