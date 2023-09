Bekræftet: Afrikansk stjernerapper er død

Nigerianske MohBad, der er kendt for at lave musik inden for den fremherskende stilart Afrobeats, er død blot 27 år gammel. Han havde mange millioner afspilninger på eksempelvis YouTube

Den fremadstormende nigerianske rapper og sanger MohBad med det borgerlige navn Ilerioluwa Oladimeji Aloba er død 27 år gammel.

Det skriver adskillige udenlandske medier - herunder Metro.uk.

MohBad var en regulær afrikansk stjerne inden for stilarten Afrobeat, der også tæller populære artister som eksempelvis Rema, Burna Boy og Wizkid.

På Instagram har familien til rapperen bekræftet dødsfaldet, men beder om fred og ro til at sørge.

'Mens vi sørger over tabet af det lys, han var, takker familien dig for din kærlighed og dine bønner og beder dig om at fortsætte med at respektere deres privatliv i denne svære tid. Imole har endelig fred', lyder det blandt andet.

Årsagen til dødsfaldet er endnu ikke kommet frem, men ifølge MohBads Wikipedia-side blev han behandlet for en infektion, da han døde.

Han efterlader sig en søn, som han havde med konen Wunmi.

Også musikerens manager har været ude og skrive om dødsfaldet.

'Bekræftet. Mohbad er død. Sørgelig, sørgelig dag. R.I.P.', lyder det således.

MohBad var mest kendt for sange som 'Peace', 'Pariwo' og 'Ask About Me'.

Han havde millioner af lyttere på både Spotify og YouTube.

Eksempelvis er videoen til 'KPK (Ko Por Ke)' og 'Komajensun' set over 10 mio. gange.