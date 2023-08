Bernie Marsden er død

Omgivet af sin familie døde guitaristen i bandet Whitesnake, britiske Bearnie Marsden, torsdag aften.

Det kan man læse i en udtalelse fra hans familie, som de har slået op på musikerens Instagram-profill.

'På vegne af hans familie, er det med stor sorg, at vi må meddele, at Bearnie Marsden er død', står der indledningsvis i opslaget, der fortsætter:

'Bearnie sov stille ind i fred og ro torsdag aften med sin kone, Fran, og sine døtre, Charlotte og Olivia, ved sin side'.

Musikalsk til det sidste

Bearnie Marsden var guitarist i Whitesnake, hvor han også var med til at skrive nogle af deres største hits, som 'Here I Go Again', 'Fool for Your Loving' og 'She's a Woman'.

Og ifølge familiens opslag var han musikalsk til det sidste:

'Bearnie mistede aldrig sin passion for musikken eller at skrive og indspille ny musik lige til det sidste', afslutter de Instagram-opslaget.

Marsden skabe Whitesnake i 1972 sammen med den tidligere forsanger i Deep Purple David Coverdale og guitaristen Micky Moody.

Fredag skrev førnævnte David Coverdale på det sociale medie X, at han sender sine tanker til Marsdens familie.

'Jeg er lige vågnet op til de forfærdelige nyheder om, at min gamle ven og tidligere slange Bearnie Marsden er død. Mine dybtfølte tanker og bønner går til hans familie, venner og fans. En oprigtigt sjov og talentfuld mand, som jeg havde æren at kende og dele scene med'.