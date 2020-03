Berømt operasanger indlagt: Smittet med coronavirus

Den berømte operasanger Plácido Domingo er blevet indlagt på et hospital i Mexico, efter at han er blevet smittet med coronavirus.

Det oplyser en talsmand for Domingo til CNN.

- Han har det godt og reagerer på behandling, lyder det i en erklæring.

For en uge siden skrev Domingo på Facebook, at han var blevet testet posiv for covid-19.

Plácido Domingo er bare én blandt mange stjerner, der er blevet smittet med coronavirus. Tidligere er blandt andre skuespillerne Tom Hanks og Idris Elba smittet med den frygtede virus.