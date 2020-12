Berygtet sanger i vild brandulykke

Tim Lambesis, der er frontmand i det populære metalband As I Lay Dying, er indlagt på et hospital i Californien, efter han har været udsat for en selvforskyldt brandulykke.

Den 40-årige sanger er forbrændt på 25 procent af kroppen.

På sociale medier forklarer Tim Lambesis fra hospitalsengen i fødebyen San Diego, at han kom grueligt galt af sted, da han ville tænde et bål og fjumrede med benzinen, så han fik den brandfarlige væske ud over sit tøj.

'Jeg har været på hospitalet siden lørdag aften, og jeg skal nok være her et par uger mere,' skriver stjernen, der er blevet opereret og forventer at komme sig helt over ulykken.

Kone skulle dø

Det er bestemt ikke første gang, at Tim Lambesis gør sig bemærket for andet end metalmusik.

Sangeren blev anholdt i 2013, hvor han forsøgte at hyre en undercover politibetjent til at myrde sin kone. Han erklærede sig skyldig og fik seks års fængsel året efter. Tim Lambesis blev prøveløsladt i 2016.

As I Lay Dying har udsendt syv studiealbum. Både 'An Ocean Between Us' og 'The Powerless Rise' opnåede en placering på top ti af den amerikanske chart.

Gruppen har givet flere koncerter i København. Senest besøgte de Amager Bio sidste år.