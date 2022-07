Beskyldes for mikrofon-vold

Cardi B fik fredag aften nok af en nærgående fan. Hun afviser dog at have brugt sin mikrofon som våben

Det gik på mange måde heftigt for sig fredag aften, da Cardi B optrådte på Wireless Festival i London.

Den 29-årige rapper havde inviteret flere gæster med i sit show - blandt andre Megan Thee Stallion.

De to - hvad skal man kalde dem - friske kvinder, gav publikum noget at se på, men måske tændte deres optræden lige lovligt meget op under festivalgæsterne.

Mens de to kvinder gerne måtte røre ved hinanden, så skulle alle andre holde snitterne væk.

Det blev ret tydeligt under afslutningen af Cardi Bs koncert, da hun hoppede op på nakken af en sikkerhedsvagt og bevægede sig ud blandt publikum.

Her blev en koncertgæst for nærgående for Cardi B, der slog ud med sin mikrofon efter en fan, der tog sig den frihed at røre ved verdensstjernen. Det var over hendes grænse!

Siden er masser af videoer af episoden dukket op på både TikTok og Twitter, og hvad der præcis skete, er blevet debatteret i stor stil.

Cardi B måtte i nattens løb selv til tasterne, og rapperen skrev på Twitter, at der ikke var tale om nogen kamp mellem hende og den pågældende fan. Hun bakker sin forklaring op med en video, der er taget fra en anden vinkel end de fleste klip, der florerer på de sociale medier.

Bedøm selv - slog Cardi B eller gjorde hun ikke?