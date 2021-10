Beskyldt for hævnporno: Nu tager han bladet fra munden

DJ Diplo mener, at han har været offer for en besat fan

Den amerikanske dj Diplo, der er en del af hit-foretagendet Major Lazer, har siden sidste efterår været i politiets søgelys, efter beskyldninger om at han skulle have delt hævnporno.

Tirsdag kunne Los Angeles politi ifølge blandt andre NBC News meddele, at de fortsat efterforsker sagen, og det har har fået Diplo til at ty til tasterne på Instagram.

I et langt opslag forklarer han, at den kvinde, der har rettet anklagerne mod ham, er en 'besat fan', der kun har haft til formål at ødelægge hans karriere og chikanere ham.

'Det er så frustrerende og pinligt. Jeg er ikke den slags person, og jeg vil ikke lade mig afpresse af nogen, uanset hvor presset det bliver', skriver han blandt andet i opslaget, hvor han dog også erkender, at han har været sammen med kvinden seksuelt.

I opslaget fortæller han desuden, at han har lagt sag an mod kvinden for stalking.

Filmet seksuel aktivitet

Den californiske kvinde, der har rettet anklagen mod Diplo, hævder, at han skulle have filmet seksuel aktivitet mellem dem, selvom hun havde frabedt sig det.

Han skulle desuden ifølge kvinden have hyret en privatdetektiv til at true hende til ikke at offentliggøre 'modbydelige detaljer' om dj'en, der har det borgerlige navn Thomas Wesley Pentz.

Diplo har optrådt med Major Lazer på Danmarks største festivalscener. Bandet, der blander EDM og dancehall, har været hovednavn på både Roskilde Festival, Smukfest, Tinderbox og NorthSide.

Major Lazer står bag de globale megahits 'Lean On' og 'Cold Water', der begge har danske Mø på vokal.

De to verdenshits har da nok også været udslagsgivende for Møs million-forretning, som du kan læse mere om her.