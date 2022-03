Bestjålet og nedgjort af Sheeran

Højesteret i England har de seneste uger været centrum for en sag om en populær popsang.

Ed Sheeran og hans monsterhit 'Shape of You' er anklaget for at være plagiat.

I det ene ringhjørne står Sheeran - i det andet Sami Chokri, der mener, at det var ham, der fandt på de mest iørefaldende toner af 'Shape of You'.

Ifølge BBC har Chokri i Londons High Court fortalt, at de seneste ugers behandling af sagen har været frygteligt for ham. Han føler sig både bestjålet og nedgjort - også over den tone, Ed Sheerans advokater har skrevet mail til ham på, da han påpegede ligheden mellem de to sange.

- Jeg føler, at jeg er blevet bestjålet af en, jeg respekterer - eller respekterede, sagde han i retten.

- I årevis har det hængt som en sky over mit hoved. Alt, hvad jeg hørte og læste, var e-mails, der nedgjorde mig og mine spørgsmål, forklarede han.

Søger forklaring

- Alt, hvad jeg ønskede, var at få en forklaring. Hvis jeg havde fået en, ville vi ikke have behøvet at gå igennem med dette vrøvl, sagde han med henvisning til retssagen.

Sagen mellem de to stridende parter drejer sig især om én linje i sangen.

I sidste uge blev dele af 'Shape of You' spillet højt i retten, hvorefter advokaten, der repræsenterer Chokri, spurgte, om ikke Ed Sheeran selv synes, det lyder, som om han synger 'Oh Why' og ikke 'Oh I'.

Dertil svarede popstjernen:

- Nej. Sangteksten lyder: 'Oh I'm in love with your body'. 'Oh why I'm in love with your body' giver jo ingen mening, sagde han.

Mange om melodier

Advokaten spurgte også Sheeran gentagne gange, hvem der var kommet på 'Oh I' frasen i sangen. Her forklarede popstjernen, at frasen var blevet skabt i samarbejde med medsangskriverne Steve Mac og Johnny McDaid. Den købte advokaten ikke.

- Tre mennesker kunne ikke have skabt den frase, konstaterede advokaten. Til det spurgte Sheeran:

- Hvorfor kan tre mennesker ikke skabe en melodi sammen?

Med andre ord afviser Ed Sheeran anklagerne om, at han skulle have stjålet fra Sami Chokri og hans medsangskriver på nummeret, Ross O'Donoghue,

Du kan høre de to sange herunder og sammenligne:

