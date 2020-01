Billie Eilish bliver årets helt store grammyvinder

Popikonet Billie Eilish er søndag den helt store vinder ved grammyuddelingen i Los Angeles.

Den blot 18-årige sangerinde vinder således fire af aftenens største priser: Årets Bedste Album, Årets Bedste Sang, Årets Bedste Nye Artist og Årets Bedste Indspilning.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Foto:ROBYN BECK/Ritzau Scanpix

Ud over de fire store priser blev Billie Eilish allerede forud for selve showet tildelt prisen for Årets Bedste Popalbum.

Billie Eilish formår dermed at vinde hele fem priser for sit debutalbum 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go' og for sin hitsingle 'Bad Guy'.

Det trods af hård konkurrence fra hitskaberen Lil Nas X og Lizzo, der i år var nomineret til flest priser.

Eilish har indspillet debutalbummet sammen med sin bror Finneas i hans soveværelse, skriver Reuters.

- Vi lavede ikke dette album for at vinde en Grammy. Vi skrev om depression og selvmordstanker og klimaforandringer, sagde han, da han sammen med Billie Eilish modtog priserne.

- Vi står her, forvirrede og taknemmelige.

