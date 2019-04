Björn afslører: Nu er der nyt om ABBA-comeback

Björn Ulvaeus siger til Ekstra Bladet, at der stadig bliver arbejdet på at få de digitale ABBA-medlemmer klar til at synge gruppens to nye sange

STOCKHOLM (Ekstra Bladet): I mere end et år har rygterne svirret om, at der er nye sange på vej fra det legedariske, svenske popband, der gik i opløsning i 1982.

Bandet har tidligere fortalt, at de har været i studiet sammen og indspillet to spritnye sange - de første i 35 år.

Den første sang, der bærer titlen 'I Still Have Faith In You', skulle efter planen have været udgivet i december 2018 og fremført af fire virtuelle avatarer.

Projektet er blevet noget forsinket, og da Ekstra Bladet møder 73-årige Björn Ulvaeus i Stockholm fortæller han, at der stadig bliver arbejdet på, at få det hele til at lykkes.

- Vi er stadig i fuld gang med at arbejde på ABBA-avatarene, som er digitale kopier af os selv. Det er meget besynderligt, men også meget sjovt, siger Björn Ulvaeus til Ekstra Bladet.

Den succesfulde musiker vover at sætte en ny konkret tidshorisont projektet med de digitale kopier af de de fire ABBA-medlemmer, Agnetha, Anni-Frid, Benny og Björn.

- De avatarer vil forhåbentligt og formentligt synge en ny ABBA-sang i en video i september eller oktober, siger Björn Ulvaeus og fortsætter:

- Det tager ekstremt lang tid at få det lavet, og det er blevet forsinket i al for lang tid.

Men det bliver altså - som rygterne siger - en helt ny ABBA-sang til fansene?

- Ja, det gør det, fastslår han.

Kan du love, at det ikke bliver yderligere forsinket?

- Jeg lover ingenting, men jeg håber, siger Björn Ulvaeus.

Det var i forbindelse med udviklingen af de digitale avatarer, at Björn Ulvaeus og Benny Andersson først begyndte at lege med tanken om at skrive nye ABBA-sange, som avatarerne kunne optræde med.

I april måned sidste år afslørede ABBA, at det opløste band var gået i studiet sammen for første gang i 35 år.

'Vi følte alle fire, at det efter 35 år, ville være sjovt at genoprette kontakten og gå tilbage i studiet. Og det gjorde vi. Det var som om, tiden stod stille, og at vi bare var på en kort ferie. Vi er blevet ældre, men sangen er ny. Og det føles godt,' skrev bandet i en pressemeddelelse.

Den topmoderne og digitale udgave af ABBA skulle have været klar til at synge for offentligheden i december sidste år, men de mange ABBA-fans har stadig til gode at se, hvordan 'Waterloo'-stjernerne ser ud som avatarer - eller 'abbatarer', som de meget passende bliver kaldt.

Ud over nummeret 'I Still Have Faith In You' har ABBA også indspillet sangen 'Don't Shut Me Down'.