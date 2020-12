Blev 38: Sanger døde af overdosis

Justin Townes Earles død i august kom som et chok for musikverdenen.

Nu er sangskriverens dødsårsag offentliggjort, og den er knap så overraskende.

Justin Townes Earle, der var åben om sit stofmisbrug, døde nemlig af en utilsigtet overdosis.

Rolling Stone bringer nyheden.

Den amerikanske sanger, der var søn af countrystjernen Steve Earle, blev fundet død i Nashville i en alder af blot 38.

Hyldestalbum på vej

En rapport fra Tennessee Department of Health afslører, at der i Justin Townes Earles lig blev fundet spor af kokain, fentanyl og alkohol.

Sangskriveren havde kæmpet med misbrug, siden han var barn. Steve Earle har også en fortid som misbruger.

Countryknægt med soul

Justin Townes Earle nåede at udgive otte studiealbum. Det sidste, 'The Saint of Lost Causes' fra foråret 2019, ramte top 40 i USA.

Musikeren optrådte i Danmark flere gange. Blandt andet på Roskilde Festival, Tønder Festival og i København.

Tykt hjerteblod fra Earle

Han er opkaldt efter legenden Townes Van Zandt.

4. januar ville Justin Townes Earle være fyldt 39, og den dag udsender Steve Earle hyldestalbummet 'J.T.', der består af fortolkninger af sønnens sange.