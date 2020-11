Blev 49 år: Derfor døde manden bag kæmpehit

Det var en overdosis, der tog livet af manden bag sangen 'I Like to Move It', Erick Morillo, tidligere i år

Dj'en og hitmageren Erick Morillo blev fundet død ved Miami Beach i starten af september, men omstændighederne omkring dødsfaldet var i første omgang uklare.

Nu står det dog klart, hvad der tog livet af Morillo, som stod bag kæmpehittet 'I Like to Move It', der især i 90'erne blev spillet på dansegulve verden over.

Embedslægen bekræfter over for E! News, at dødsårsagen var en 'akut ketamin-forgiftning' - altså en overdosis af stoffet ketamin. Herfra lyder det desuden, at dommen er, at den dødelige overdosis blev indtaget ved et uheld.

Dj'en havde i årevis kæmpet mod en afhængighed af stoffet, som han tidligere har fortalt åbent om. Det skete blandt andet ved IMS Ibiza 2016, hvor han fortalte, at misbruget var tæt på at koste ham armen.

- På et tidspunkt kunne jeg slet ikke tisse. Hver gang jeg forsøgte, sad det bare fast, og smerten betød, at jeg måtte på hospitalet, hvor de fik mig til at sove. Da jeg vågnede, havde de skåret i min arm, fordi den var så betændt af alt det ketamin, jeg havde sprøjtet ind, fortalte han ifølge djmag.com.

Dengang fortalte han også, at han tre gange havde været på afvænning.

- Den første gang gjorde jeg det for en andens skyld. Den anden gang gjorde jeg det for rettens skyld. Den tredje gang gjorde jeg det endelig for mig selv, sagde han.

Lige lidt hjalp det altså, og afhængigheden blev ved med at følge Erick Morillo, indtil den altså kostede ham livet 1. september 2020.