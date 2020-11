Blev kun 21: Musiktalent er død

Rapper og influencer Braxton 'Brax' Baker er død.

Det fremadstormende, amerikanske talent blev kun 21. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Musiksitet Billboard bringer nyheden.

Braxton 'Brax' Baker, som blev født i Richmond, Virginia, var mest kendt for sit mixtape 'Verse(atility)', der udkom i 2017 og indeholder sange som 'Lil Bitch' og 'Don't Deny'.

Braxton 'Brax' Baker i videoen til sangen 'Lil Bitch', som hun selv koreograferede og instruerede. Foto: PR

Ifølge avisen Independent arbejdede rapperen på hele to album og tre romaner, da hun døde.

I et interview med magasinet Svge udtalte Braxton 'Brax' Baker i 2018:

- Min rolle er at skabe kunst, der kommer lige fra hjertet. For jeg ved, at den kunst bliver uspoleret, poetisk, stærk og helende.

Braxton 'Brax' Bakers mor, radioværten Letricia Loftin, mindes datteren på Instagram: