Blev kun 28: Populær sanger død

Frontmanden Kyle Pavone fra det succesfulde band We Came as Romans er pludseligt gået bort

Den amerikanske sanger Kyle Pavone er død.

Han blev blot 28. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Det skriver Billboard og flere andre udenlandske musikmedier.

Kyle Pavone stod i spidsen for det populære metalband We Came as Romans fra 2008 og frem til sin død, og han medvirkede på alle gruppens fem studiealbum.

We Came as Romans sendte 'Tracing Back Roots' ind på Top 10 af den amerikanske albumliste i 2013, og deres selvbetitlede efterfølger fra 2015 blev tillige en kommerciel succes.

Se også: Det er slut: Galninge i forrykt afsked

Kyle Pavone spillede også keyboards i bandet, der var et markant navn i subgenren metalcore.

We Came as Romans kalder sangerens dødsfald 'tragisk' i en besked på sociale medier.