Blev kun 41: Officielt død af druk

Obduktionsrapport konkluderer, at Alexi Laiho fra succesbandet Children of Bodom drak sig ihjel

Nyheden om Alexi Laihos død i en alder af blot 41 sendte chokbølger gennem musikverdenen i januar.

Det er nu offentliggjort, hvad frontmanden fra det succesfulde finske metalband Children of Bodom døde af.

Alexi Laihos enke, Kimberly Goss, skriver på Instagram, at hun har modtaget en retsmedicinsk rapport, der viser, at sangeren og guitaristen døde af 'alkoholinduceret degenerering af lever og bugspytkirtel'.

Desuden havde stjernen smertestillende medicin og sovepiller i systemet.

International berømmelse

Det var almindelig kendt, at Alexi Laiho havde mangeårige problemer med alkohol og relaterede sygdomme.

Han døde 29. december i Helsinki, men nyheden slap først ud 4. januar.

Alexi Laiho blev regnet for en af sin generations dygtigste guitarister.

Children of Bodom udsendte ti studiealbum og opnåede international berømmelse og anerkendelse med et globalt pladesalg på mere end to millioner.

Gruppen optrådte i København adskillige gange, inden den blev opløst i 2019.