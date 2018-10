Blev kun 44 år: Heavy rock-guitarist død

Oli Herbert fra bandet All That Remains blev bare 44 år

Guitaristen Oli Herbert fra heavy metal-bandet All That Remains er død, 44 år gammel.

Det afslører bandets øvrige medlemmer i et opslag på Facebook, som du kan se herunder:

'Vi er helt slået ud over, at Oli, vores ven, guitarist og grundlægger af All That Remains, er død. Oli var en fremragende guitarist og sangskriver, som definerede rock og metal fra nordøst', skriver bandet.

All That Remains har eksisiteret i 20 år og udsender snart det niende album. PR Foto

Nogen dødsårsag er endnu ikke offentiggjort.

All That Remains blev dannet i Springfield, Massachusetts, i 1998 og står netop for at skulle udsende det niende album om en måneds tid.

Nyheden om guitaristens død har naturligvis chokeret fans.

'En sørgelig dag for metal- og ATR-fans overalt', skriver én.

'Hvil i fred Oli. Du var og er stadig en guitar-legende', mener en anden.

