Blev kun 56: Sangerinde død

Amerikaneren Kim Shattuck, som stod i spidsen for The Muffs og turnerede med Pixies, er død af ALS

Kim Shattuck er død i en alder af 56.

Den amerikanske sangerinde, sangskriver og musiker tabte sin kamp mod den sjældne sygdom amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

Det skriver NME og flere andre internationale musikmedier.

Kim Shattuck var frontfigur i det melodiske punkpopband The Muffs, der blev stiftet i Los Angeles i 1991.

Færdiggjorde album

The Muffs udsendte en stribe album og singler på pladeselskaber som blandt andet Warner, Sub Pop og Reprise og havde et mindre hit i 1995 med 'Sad Tomorrow'.

Kim Shattuck var i 1980'erne medlem af det californiske pigeband The Pandoras.

Som bassist turnerede musikeren med legendariske Pixies i 2013, hvor hun stod på scenen, da pionererne optrådte i Falconer Salen i København.

Mens Kim Shattuck var ramt af ALS, færdiggjorde hun The Muffs' sidste album, der udkommer 18. oktober med titlen 'No Holiday'.

Pixies, som spillede i K.B. Hallen i København forleden, mindes Kim Shattuck på Facebook: