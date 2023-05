Blev overfaldet: Taknemmelig for at være i live

Helt ud af det blå blev den 59-årige trommeslager i rockbandet Def Leppard, Rick Allen, overfaldet bagfra og slået i jorden tilbage i marts måned.

Overfaldet skete efter bandets koncert i på Seminole Hard Rock Hotel i Fort Lauderdale, Florida, mens Allen røg en smøg udenfor det hotel, han havde indlogeret sig på.

I tv-programmet 'Good Morning America' fortæller han nu mere om den voldsomme oplevelse.

- Jeg hørte skridt bag mig, og så sortnede det for mine øjne. Det næste, jeg opfattede, var, at jeg lå på jorden. Jeg landede på ryggen og slog mit hoved ned i fortovet.

- Jeg løftede min hånd, fordi jeg troede, jeg ville blive angrebet igen, fortæller han og tilføjer, at gerningsmanden formentlig ikke vidste, hvem han var.

- Men han må have set, at jeg ikke udgjorde en trussel, fordi jeg kun har en arm.

Taknemmelig

Rick Allen mistede sin ene arm i en bilulykke tilbage i 1984, og siden har han spillet trommer i Def Leppard med en arm. Han kom ikke alvorligt til skade ved overfaldet, men fik et voldsomt chok.

- Jeg følte mig øjeblikkeligt taknemmelig over, at jeg har en fantastisk kone og en fantastisk familie. Jeg takkede bare de højere magter for, at jeg stadig var i live, siger han.

Rick Allen har i næsten 40 år spillet trommer med en arm. Foto: Getty Images

En 19-årige mand blev efter overfaldet anholdt og sigtet i sagen. Han nægter sig dog skyldig i anklagen om overfald.

Def Leppard drager inden længe på turne, og bandet, som blev dannet i 1978, spiller blandt andet på den københavnske festival Copenhell.